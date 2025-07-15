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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda net 15 Temmuz mesajı! 'Ruhunu 1 dolara satan alçaklar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. “21. yüzyılın haşhaşileri” dediği FETÖ’cülerin saldırılarını lanetleyen Erdoğan, "Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 19:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Başkanlığı'nda " Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bugün 51 vatan evladımızın şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığındayız. Buraya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda Özel Harekât Daire Başkanlığımızda görevli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Hepsi ay yıldızlı bayrağımıza bu memleketin her bir karışına aşk ile bağlı vatan ve millet sevdalılarıydı. Cesaret abideleriyledir. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Rabbim onları peygamber efendimize komşu eylesin. Onlar bizleri görüyor, duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüksek makamda gönül huzuruyla oturuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda net 15 Temmuz mesajı! 'Ruhunu 1 dolara satan alçaklar'

"TARİHİMİZİN EN AĞIR İHANETLERİNDEN BİRİNE UĞRADIK"

15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT'ın yanı sıra Özel Harekât Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 'cü alçaklar geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. O geceki saldırılarda 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. 2740 vatandaşımız yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. O gece burada al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerimizden biri de komiser yardımcısı Cennet Yiğit evladımızdı. Adı Cennet. Komiserimizin aklında yüreğinde duasında hep şehadet vardı. Akademinin sonuna doğru Özel Harekata neden geçmek istediğini anne ve babasına şu sözlerle ifade etmişti. 'Babacığımız benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim bizler şehit olacağız. Sizler evlerinizde rahat edeceksiniz'. Cennet Yiğit yüreğimize dokunan bu sözleri söylemişti.

"KAHRAMANLARIMIZIN KANINI ASLA YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehit ve gazilerimize olan borcumuzu hiçbir zaman unutmayacağız ve gelecek nesillerin her zaman hatırlamasını sağlayacağız. Özel Harekatın kahraman mensupları örgütten gelen en büyük taarruzları başarıyla atlattı. Önce 17-25 Aralık'ta sonra da 15 Temmuz da hainleri bozguna uğrattık. Ama hala FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. Mücadelemizi aynı kararlılıkla devam edecek. Kahramanlarımızın kanını asla yerde bırakmayacağız. Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini muhakkak ödeyecekler. Gevşemeden, hata yapmadan, sulandırmadan bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkaracağız. Tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamız gerektiğinin altını tekrar çiziyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#fetö
#özel harekat
#15 temmuz
#şehitler
#Demokrasi Günü
#Politika
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