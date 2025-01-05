Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde: 10 yıllığına veriyoruz!

05 Ocak 2025 20:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 20:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor" dedi. Cumhurbaşkanı son günlerde düşüşe geçen Trabzonspor için de müjdeyi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti​ Trabzon​ 8. Olağan İl kongresinde konuştu. Hayri Gür Kapalı Spor salonunu dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan​, terörsüz Türkiye için önemli mesajlar verdi.

Trabzon'a hizmet etmekten bir adım bile geri durmayacaklarını ifade eden Erdoğan, burada Trabzonspor için de müjde verdi.

'82 BİN METREKAREYE İNŞAA EDİLECEK'

Ligde galibiyete hasret kalan bordo-mavili ekibe müjdesini açıklayan Erdoğan, "Bugün Trabzonspor için güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak." dedi.

10 YILLIĞINA TRABZONSPOR'DA...

Erdoğan, "Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz." diyerek Karadeniz ekibine müjdeyi verdi.