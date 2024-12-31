Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2025'te birliğimizi güçlendireceğiz

31 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:16

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Ekonomiden terörle mücadeleye kadar birçok konuda net mesajlar veren Erdoğan, "2025'te birliğimizi güçlendireceğiz" dedi.

Erdoğan​'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 2024​ yılına veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025​ yılını karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın; ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geride bıraktığımız yıl boyunca istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN OLGUNLUĞUNU BİR KEZ DAHA TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK."

Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. 2024 yılı, ülkemiz ve bölgemiz için pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli İdareler Seçimi'ni tam bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirerek, Türk demokrasisinin olgunluğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

"VATANDAŞLARIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milletimizin iradesi, sandıkta özgürce tecelli ederken, kazanan demokrasimizle birlikte 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsun, seçim sandıklarını adeta bir bayram yerine dönüştüren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

EKONOMİ MESAJLAR...

Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. İstihdam, ihracat, üretim, turizm, savunma sanayi ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kaydettik ve bu çalışmalar yeni yılda daha da hızlanacak. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesi, 2025 hedeflerimize ulaşacağımızın güçlü bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın refah kaybını telafi etmek, alım gücünü artırmak ve daha iyi bir yaşam standardı sunmak için gerekli politikalara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere, fahiş fiyatlarla milletimizin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan geçmişte Türkiye​'ye ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, ekonomideki geçici sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız, Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşacağız. Bu süreçte sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış bekliyorum.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla adımlar atacağız. Bu süreçte, ülkemizin önünde yeni bir yol açacak çalışmaları suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayışla yürütmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak gerektiğinde, devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede, 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize ve umutlarını Türkiye'ye bağlamış yüz binlerce mazluma mahcup etmesin. Bu temennilerle, yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun"