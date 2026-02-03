Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Danıştay'dan Melih Gökçek kararı: 'İşleme konulmama' kararı iptal edildi

Danıştay Birinci Dairesi, Melih Gökçek ve belediye bürokratları hakkında imar planı değişiklikleriyle haksız menfaat sağlandığı iddialarına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın verdiği "işleme konulmama" kararını oy birliğiyle kaldırdı. Dosya, ön inceleme yapılması için Bakanlığa geri gönderildi.

Danıştay'dan Melih Gökçek kararı: 'İşleme konulmama' kararı iptal edildi
Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dönemin belediye bürokratları hakkında, imar planı değişiklikleri vasıtasıyla belirli taşınmaz sahiplerine haksız kazanç sağlandığı yönündeki şikayeti karara bağladı. Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından verilen şikayetin işleme konulmaması kararı, Danıştay tarafından incelenerek yerinde bulunmadı.

"ÖN İNCELEME YAPILMASI ZORUNLU"

Danıştay Birinci Dairesi, eldeki bilgi ve belgelerin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir ön inceleme yapılmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Kararda, imar planı değişikliklerinin kimlerin talebiyle yapıldığının, bu süreçte hangi belediye görevlilerinin imzasının bulunduğunun ve yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunun titizlikle araştırılması gerektiği belirtildi.

Danıştay'dan Melih Gökçek kararı: 'İşleme konulmama' kararı iptal edildi

OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Hukuki denetim sonucunda Danıştay, plan değişikliklerinin bireysel menfaat sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın "işleme konulmama" kararını oy birliğiyle kaldırdı. Bu kararla birlikte dosya, iddiaların detaylı bir şekilde araştırılması ve ön inceleme raporu hazırlanması için tekrar İçişleri Bakanlığı'na sevk edildi.

#Politika
#Politika
