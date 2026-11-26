Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan olayda Datça Belediye Meclis Üyesi Bekir Çümen, akşam saatlerinde kendisine ait otelde hareketsiz halde bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çümen, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çümen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çümen'in ani vefatı, Datça'da büyük üzüntüye neden oldu.