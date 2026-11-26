Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan olayda Datça Belediye Meclis Üyesi Bekir Çümen, akşam saatlerinde kendisine ait otelde hareketsiz halde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Datça Belediye Meclis Üyesi Bekir Çümen hayatını kaybetti Muğla'nın Datça ilçesinde Datça Belediye Meclis Üyesi Bekir Çümen, otelinde hareketsiz halde bulundu ve hastanede hayatını kaybetti. Bekir Çümen, Datça Belediye Meclis Üyesiydi. Olay akşam saatlerinde kendisine ait otelde meydana geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çümen, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çümen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çümen'in ani vefatı, Datça'da büyük üzüntüye neden oldu.