DEM Parti - Abdullah Öcalan görüşmesi! Bakan Tunç'tan açıklama geldi
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Müsait bir zamanda belirleyeceğiz" dedi.
Adalet Bakan Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuru hakkında konuştu. Bakan Tunç, "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bütçe görüşmelerinin bitimine işaret eden Tunç, "Görüşmeler bittikten sonra karar verilir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz ay partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" diye konuşmuştu.
DEM Parti, Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından 26 Kasım'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.