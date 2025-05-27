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 | Baran Aksoy

DEM Parti - MHP bir araya geldi: 'son derece yapıcıydı'

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti heyeti, MHP grubunu ziyaret etti. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren kritik zirvede, başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. Görüşme sonrası DEM Parti, görüşmenin son derece yapıcı olduğunu açıkladı. MHP lideri Bahçeli ise bayramdan sonra grup toplantılarına başlayacağını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 12:45

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile bir araya geldi. Görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapıldı.

DEM Parti - MHP bir araya geldi: 'son derece yapıcıydı'

GÖRÜŞMEDE BAHÇELİ DE VAR

Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer aldı. DEM Parti'nin yarın saat 15.00'te AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

DEM Parti - MHP bir araya geldi: 'son derece yapıcıydı'

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM'ye geldi. Bahçeli bir süre sonra, Meclis'teki odasının kapısına çıkıp DEM Parti heyetini bekledi. Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı. Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Görüşme son derece yapıcıydı. PKK'nın fesih süreci, yeni yargı paketi, TBMM'de komisyon kurulması ve anayasa çalışmaları ele alındı" denildi.

BAHÇELİ SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan Bahçeli, aylar sonra sahalara geri dönüyor. DEM Parti görüşmesinin ardından açıklama yapan MHP lideri, "Bayramdan sonra grup toplantısındayız" sözlerini kullandı."

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ETİKETLER
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#terör
#meclis
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#dem parti
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#İnfaz Düzenlemesi
#Terörsüz Türkiye
#Politika
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