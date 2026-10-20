DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, ziyaretleri için DEM Parti eş genel başkanlarına teşekkür etti.

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HABERİN ÖZETİ DEM Parti'den Yeni Parti'ye ziyaret! Erken seçim mesajı dikkat çekti DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek barış süreci, Meclis izleme komisyonu ve erken seçim konularını görüştü. Özgür Özel, terörün bitmesinden ve çatışmaların son bulmasından herkesin karlı çıkacağını, bütçenin savunma yerine kalkınmaya ayrılabileceğini belirtti. Özel, Meclis'te oluşturulacak izleme komisyonu konusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendirmelerine ihtiyaç olduğunu ve sürecin işlerlik kazanması gerektiğini söyledi. Tuncer Bakırhan, görüşmede terörsüz Türkiye sürecini, ekonomiyi ve dış politikayı ele aldıklarını, toplumun çerçeve yasanın uygulamaya geçmesini beklediğini ifade etti. Bakırhan, Meclis Başkanı'na sorumluluk alması ve tüm partilerin yer alacağı bir Meclis izleme kurulunun bir an önce oluşturulması çağrısında bulundu. Erken seçim sorusuna Bakırhan şu an böyle bir gündemleri olmadığını belirterek yanıt verirken, Özel ise seçimlerin birkaç hafta veya 1 ay öne alınmasını erken seçim saymadıklarını, 60 gün sonraya veya mart ayına tarih verilirse değerlendireceğini açıkladı.

Yeni Parti lideri Özel, bir ülkede demokrasinin varlığının, muhalefetin özgür olması, rahat bir şekilde görevini yapmasıyla ölçüldüğünü söyledi.

Muhalefete düşen görevin ise partiler arası diyaloğu sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürmek olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti:

"TERÖRÜN BİTMESİNDEN HERKES KÂRLI ÇIKAR"

"Türkiye'deki barış sürecinde, terörün sona ermesi, silahların bırakılması, çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasında, bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Buradan herkes faydalı çıkar, kârlı çıkar. Hem ülke yeni acıları yaşamaz hem de bundan sonra silahlanmaya, savunma harcamalarına, terörle mücadeleye değil, kalkınmaya bütçe ayrılır. Ülkenin geleceğine yatırım yapılır. Biz, bu noktada 'Tarihin doğru tarafında yer almak gerekir' dediğimiz ilk günkü tutumumuzu son ana kadar değiştirmedik ve bu durumumuzu tekrar teyit ediyoruz."

"SÜREÇ İŞLERLİK KAZANMALI"

Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te oluşturulacak izleme komisyonuyla ilgili soru üzerine, komisyonun tarifi ve süreçteki rolüyle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendirmelerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun altında imzaları olduğunu anımsatan Özel, "Raporun 6. kısmıyla ilgili gerekli yasama faaliyeti yapıldı. Onun ilerlemesine yönelik bir an önce Milli Güvenlik Kurulu'na ilgili kamu otoritesinin teyit ve tespit işlerini yapması, sürecin işlerlik kazanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"TOPLUM ÇERÇEVE YASAYI BEKLİYOR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da ev sahipliğinden ötürü Özel'e teşekkür ederek, "Terörsüz Türkiye" sürecini, ekonomiyi ve dış politikayı görüştüklerini aktardı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile yeni bir döneme girildiğine işaret eden Bakırhan, "Çerçeve yasa uygulamaya geçsin, yapılan hukuki düzenlemeleri toplum bekliyor." dedi.

MECLİS BAŞKANI'NA ÇAĞRI

Bakırhan, yasanın uygulanması için topluma, meslek örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere ve Meclis'e büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanımız da bu konuda bir sorumluluk almalı, bir an önce bu yasanın uygulanması, gerekli adımların atılması için yol açmalıdır. Meclis izleme kurulunun bir an önce oluşturulması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin de bu kurulda bulunmasının bir yolu bulunmalı. Yeni Parti, hep yapıcı ve olumlu bir rol oynadı. Bu vesileyle Özgür Özel'e ve Yeni Parti yönetimine teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Genel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili soruya karşılık Bakırhan, "Biz DEM Parti olarak 7 gün 24 saat sahada, sokakta olan bir partiyiz. Bir seçim kararı alınır, partiler buna 'evet' derlerse en hazırlıklı partilerden biriyiz ama şu an öyle bir gündemimiz yok." yanıtını verdi.

Aynı soruya Özgür Özel ise "Biz seçimlerin birkaç hafta ya da 1 ay öne alınmasını erken seçim değil, anayasanın arkasından dolaşmak olarak görüyoruz. Biz bu tartışmaya kapalıyız. 60 gün sonraya veya mart ayına seçim koyalım derlerse değerlendiririm." şeklinde cevap verdi.