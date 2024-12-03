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DEM Partili Birsen Orhan için karar verildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 13:35 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:35
DEM Partili Birsen Orhan için karar verildi

Yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için karar verildi. Yapılan itiraz sonucunda Birsen Orhan serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığınca 22 Kasım'da Tunceli​ Belediye eş başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan görevden alınmış ve yerlerine kayyum​ atanmıştı. 

Birsen Orhan, kayyum kararından sonra 30 Kasım Cumartesi günü gözaltına alınarak 'Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanmıştı.

MAHKEME İTİRAZI KABUL ETTİ

Birsen Orhan'ın tutukluluğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Orhan'ın avukatları tarafından yapılan tutuklama kararına itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

DEM Partili Birsen Orhan için karar verildi - 1. Resim

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Birsen Orhan, yurt dışı yasağı kontrol tedbiri uygulanması şartıyla bırakıldı. Serbest bırakılan Birsen Orhan'ın gün içinde DEM Parti Tunceli İl Örgütü’ne gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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