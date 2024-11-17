Demokrat Parti Kongresi! Gültekin Uysal yenide genel başkan seçildi

17 Kasım 2024 16:21 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:23

Son dakika haberi: Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi yapıldı. Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Demokrat Parti Genel Başkanlığa seçildi.

Demokrat Parti​'nin 15. Olağan Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla gerçekleştirildi. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt​ ve İzmir Milletvekili Salih Uzun'un birkaç gün önce kongreye katılmayacaklarını açıklamasıyla dikkat çeken toplantıda, adaylık süreci gerginliğe sahne oldu. Divan Başkanı, Genel Başkanlık için İlay Aksoy adına toplanan imzalardan bir kısmının geri çekildiğini ve bazı imzaların geçersiz sayıldığını duyurdu. Bu durum, salonda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

KONGREDE GERGİN ANLAR

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, karara sert tepki göstererek, "Bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Aksoy’u destekleyenler ile diğer partililer arasında tartışmalar yaşandı.

"BU BÜYÜK ÜLKENİN TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

1208 delegenin 778’i oy kullandı. 765 oy alan Gültekin Uysal​ yeniden Genel Başkan seçilirken, 13 oy geçersiz sayıldı. Seçim zaferinin ardından konuşan Uysal, "Bugün irademizi, gönül ve akıl birlikteliğimizi perçinlediğimiz güzel bir günü geride bıraktık. Bu büyük ülkenin tarihini yeniden yazmak için yola çıktık. Hepinize teşekkür ediyorum. 'Söz yeniden milletin' diyerek çıktığımız bu süreçte millet adına konuşmaya devam edeceğiz" dedi.