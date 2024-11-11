Devlet Bahçeli 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikti! Her birinin anlamı dikkat çekti

11 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:52

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla partisinin genel merkezinin önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikildi. MHP'den yapılan açıklamada ağaçların 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tanımladığı' belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında ilan ettiği "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla MHP, "Biz Kardeşiz" temalı bir ağaç dikme kampanyası başlattı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla MHP genel merkezinin önüne bu kapsamda "Biz Kardeşiz Ağaçları" dikildi.

"GÖKNAR YÜRÜTMEYİ, SEDİR YARGIYI, LADİN YASAMAYI TANIMLAMAKTADIR"

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin Milli ağaçlandırma günü münasebetiyle, “Biz Kardeşiz Ağaçları” Genel Merkezin önüne dikildi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyetini kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından, Göknar yürütmeyi, Sedir yargıyı, Ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli’nin 1 Ekim'den sonra başlattığı sürecin ardından Göknar, Sedir, Ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 cm olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı"