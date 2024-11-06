Devlet Bahçeli reddetmişti! Ekrem İmamoğlu ısrarcı, geri adım atmıyor: Gitmeye devam edeceğim

06 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:06

Kayyum atamalarının ardından partilerin liderleriyle görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli ile de görüşmek istemişti. Ancak MHP lideri, İmamoğlu'nun bu talebini "İstismar" diyerek reddetmişti. İmamoğlu yaptığı yeni açıklamayla kapıyı çalmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olarak liderlerle görüşmeye başlamıştı. İmamoğlu; CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeden sonra, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi siyasi parti liderleriyle de bir araya geldi.

Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli, İmamoğlu’nun randevu talebini, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğimiz için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Bu görüşmeden istismarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler" ifadeleriyle geri çevirmişti.

"ISRARLA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'nin bu sözlerine cevap verdi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak inisiyatif aldığını belirten İmamoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin genel başkanlarıyla bizzat görüşüyorum. Görüşmeye devam edeceğim. Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok" ifadelerini kullandı.