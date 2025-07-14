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TÜMÜTümü
Politika
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 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Hainlerin başı ezildi

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli , 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Türk milletinin 15 Temmuz’da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran hainlerin başını ezdiğini belirten Bahçeli, "Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir" dedi.

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Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Hainlerin başı ezildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 15:25

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarınca 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Bahçeli açıklamasında, "Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu coğrafyasındaki varlığımızın mazisi aynı zamanda vatan ve millet şuurunun milli birlik ruhuyla bayraklaşmasının medarı ve mevhibesidir. Malazgirt Zaferi sadece bir yurt kapısı değil, bunun de fevkinde muktedir bir istikbal yolu açmış, muasır bir medeniyet yolculuğu başlatmıştır. Anadolu’nun bağrına saplanan zulüm hançeri ve parlak ufkunu sarıp sarmalayan zulmet haddesi Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atılmıştır. Esasen bin seneye yaklaşan mahut tarihi seyir içinde soylu muhterem ve muzaffer kazanımlara karşı hiç bitmeyen menfur misillemeler yapılmıştır.

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Hainlerin başı ezildi

"15 TEMMUZ'DA HAİNLERİN BAŞI EZİLMİŞTİR"

Haçlı Seferleri bunlardan yalnızca bir bölümüdür. Bu kapsamda olmak üzere güncellenmiş yeni bir haçlı denemesi dokuz yıl evvel bir kez daha icra edilmek istenmiştir. Bundan dolayı Türk tarihinde 15 Temmuz 2016 mühim bir eşiktir. Maatteessüf uzun asırlara sari olmak suretiyle Anadolu coğrafyasının işgal, istila ve ilhak planları devşirilmiş ve ruhları ele geçirilmiş FETÖ terör örgütünün merkezinde yer aldığı dar kadrolu askeri darbe teşebbüsüyle 15 Temmuz’da sonuçlandırılmak istenmiştir. Milli varlık içine kadar sızan mümin görünümlü müşrik ve münafık mihraklar; devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete silahla saldırmışlardır. Şükürler olsun ki, Türk milleti 15 Temmuz’da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran zehirli ve ziyan içindeki hainlerin şehadet ve gazilik onurunu kucaklayarak başını ezmiştir.

"ELBETTE VE KESİNLİKLE 15 TEMMUZ UNUTULMAMALIDIR"

15 Temmuz gecesi mermilere direnip tanklara meydan okuyan, korsan şeklinde uçurulan helikopter ve savaş uçaklarına kafa tutan Türk milleti bilavasıta ve bizatihi kutlu varlığına sahip çıkmıştır. Muazzam nitelikli milli uyanış ve destansı birlik, kardeşlik ve dayanışma ahlakı Türkiye’yi geçilmez yapmıştır. Karanlıktan medet umanlar buna pişman edilmişlerdir. Elbette ve kesinlikle 15 Temmuz unutulmamalıdır. Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir. Birbirimizi sevip saygı ve anlayış çemberinde el ele verdiğimiz müddetçe hiçbir iç ve dış husumet cephesi gün yüzü göremeyecek, başarıya ulaşamayacak, nifak tohumları saçamayacaktır.

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Hainlerin başı ezildi

"ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"

Bir olduğumuz, diri ve uyanık durduğumuz sürece Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak, hıyanet mesafe alamayacaktır. 15 Temmuz ve Mili Birlik Günü’nde kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cesaret timsali gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. İradenin ve egemenliğin sahibi Türk milletini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz’un sıcak ve ateşli meydanlarında kendiliğinden organize olarak kurulan; bunun yanında ahlaki, manevi ve milli bir kucaklaşmanın mecmuu olan Cumhur İttifakı’nın ise yeni yüzyıla huzurun, barışın, refahın ve kardeşliğin mührünü vuracağına gönülden inanıyorum"

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ETİKETLER
#devlet bahçeli
#fetö
#mhp
#demokrasi
#15 temmuz
#darbe girişimi
#Milli Birlik Ve Dayanışma
#Politika
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