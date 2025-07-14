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 | Ceyda Altun

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık'

Esad Rejimin sona ermesinin ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. Suriyeliler Türkiye'ye duydukları minnettarlığı dile getirerek ülkelerine dönüyor.

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Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 15:21

'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli , Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü işlemlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. İdaresi ve güvenlik birimlerinin koordinesinde yürütülen işlemler sırasında , yıllardır kendilerine kapılarını açan Cumhuriyeti'ne minnettarlıklarını dile getirdi.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık'

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM''


Gaziantep'ten gelen Suriyeli Muhammed Hasan El Cesım, "8 yıldır Türkiye'deyim. Çok Türk arkadaşım oldu. Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık'


"TÜRKİYE'Yİ BIRAKMAK İSTEMEDİK"

İstanbul'dan gelen Nurullah Hrıtanı ise Türkiye'de geçirdiği süreci şöyle anlattı: "Güzel geçti, hem gezdim hem çalıştım, tekstil işinde çalıştım. Türkiye'yi bırakmak istemedik ama sonuçta insanın kendi memleketi, kendi vatanı. Bugün gitmezsek yarın gideceğiz. Şu anda bizim ülkeye destek olmamız lazım. Biz dönmezsek ülkemiz düzelmez. Hem devlet için hem vatan için herkesin dönmesi lazım'' ifadelerini kullandı. Suriye'de herkese ihtiyaç olduğunu belirten Hrıtanı ‘'Çünkü orada herkese ihtiyaç var, hele hele gençlere çok ihtiyaç var. Demem o ki bizim ülkemizin bize ihtiyacı var. Türkiye için ne söylesem azdır. Allah Türk milletinden razı olsun, Allah ne muradı varsa versin Türkiye'nin. Çünkü onlar bize destek oldu, kötü zamanda, iyi zamanda, her zaman Türkiye yanımızda oldu. Lazkiye şehrimizde yangın çıktı, Türkiye Cumhuriyeti yangını söndürmek için destek verdi. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık'

"BÜTÜN TÜRKLERE SESLENİYORUM, ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Adana'dan gelen ve 2 yaşından beri Türkiye'de yaşayan 18 yaşındaki Tahir Hayro da, "Türkiye'de birçok yeri gezdim, hemen hemen her yere gittim. Burada yaşadıklarımı hiç unutamam. Çok güzel hatıralar var burada. Bütün Türklere sesleniyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık'
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#Yaşam
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