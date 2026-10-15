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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:38

Devlet Bahçeli'den İstanbullulara geçmiş olsun mesajı: "Zor günler geride bırakılacaktır"

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Devlet Bahçeli'den İstanbullulara geçmiş olsun mesajı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:38

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve ardından meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den İstanbullulara geçmiş olsun mesajı: "Zor günler geride bırakılacaktır"

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Bahçeli, İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, devletin tüm kurumlarıyla sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Yoğun yağışın yol açtığı sel ve su baskınları şehir hayatını ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemiştir.
İlgili bakanlıklar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını sürdürmektedir.
Devlet ve millet dayanışmasıyla bu zor günlerin geride bırakılacağı vurgulanmıştır.
Hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, ailelerine başsağlığı ve yakınlarına acil şifa dilenmiştir.
Sahada görev yapan kamu personeli, arama-kurtarma ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine kolaylıklar dilenmiştir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, Bahçeli, "Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır" dedi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel ve su baskınları, şehir hayatını ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemiştir. Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkânlarıyla sürdürmektedir.

Devlet Bahçeli'den İstanbullulara geçmiş olsun mesajı: "Zor günler geride bırakılacaktır"

"ZOR GÜNLER GERİDE BIRAKILACAKTIR"

Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır. Devletimiz, afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir.

Devlet Bahçeli'den İstanbullulara geçmiş olsun mesajı: "Zor günler geride bırakılacaktır"

"İSTANBUL’UMUZA VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul’umuza ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle sahada fedakârca görev yapan tüm kamu personelimize, arama-kurtarma ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum.
Cenab-ı Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.."

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