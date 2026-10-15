Devlet Bahçeli'den İstanbullulara geçmiş olsun mesajı: "Zor günler geride bırakılacaktır"

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İstanbul
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve ardından meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, Bahçeli, "Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır" dedi.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel ve su baskınları, şehir hayatını ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemiştir. Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkânlarıyla sürdürmektedir.
Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır. Devletimiz, afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir.
İstanbul’da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul’umuza ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle sahada fedakârca görev yapan tüm kamu personelimize, arama-kurtarma ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum.
Cenab-ı Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.."