Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Özgür Özel’in MHP lideri Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye’ye gerçekleştirdiği ziyaret yer aldı.
MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'in Osmaniye programını yakından takip ederek, memleketine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ayrıca görüşmede Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Berat Kandili’ni kutladığı öğrenildi.