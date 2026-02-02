Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Özgür Özel’in MHP lideri Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye’ye gerçekleştirdiği ziyaret yer aldı.

OSMANİYE ZİYARETİ İÇİN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'in Osmaniye programını yakından takip ederek, memleketine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

BERAT KANDİLİ TEBRİĞİ

Ayrıca görüşmede Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Berat Kandili’ni kutladığı öğrenildi.