Müsavat Dervişoğlu'nun Özgür Özel'e uyarısı son noktaydı! "İttifak şansı kalmadı"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, tgrthaber.com'daki köşe yazasında, CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti eş başkanlarıyla yaptığı ortak açıklamaya vurgu yaptı. Atik, Özgür Özel’in Suriye ve HTŞ üzerinden verdiği mesajların, kamuoyunda SDG’ye dolaylı destek tartışmalarını yeniden alevlendirdiğinin altını çizdi.

Özel'in SDG'yle ilgili sözlerine en dikkat çeken çıkışın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan geldiğini aktaran Fatih Atik, Dervişoğlu'nun bu çıkışının Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kurulması muhtemel ittifakların sınırları açısından ayrıca önemli olduğuna dikkat çekti.

DERVİŞOĞLU-ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE NE OLDU?

CHP lideri Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçilen Dervişoğlu’nu tebrik etmek amacıyla İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. Bu ziyarette Dervişoğlu’nun Özgür Özel’e DEM Parti ve SDG’ye yönelik mesajlarından dolayı rahatsızlığını dile getirdiği kulislere yansımıştı. Dervişoğlu baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Özel'i DEM Parti konusunda uyardı ve eleştirilerini açık şekilde dile getirdi.

CHP CEPHESİ TAVIRLI

Dervişoğlu'nun “İmralı Partisi’nin Türkiye’nin toplumsal fay hatlarına döşediği mayınlara ortak olmamak gerekmektedir. Herkes tarafından Cumhuriyet’e dair hassasiyetlerimizin önemsenmesini temenni ediyorum” sözlerini değerlendiren Fatih Atik, bu sözlerin CHP cephesinde rahatsızlığa neden olduğunu aktardı. Atik, CHP Genel Başkan Yardımcılarının, “Bu kadarı biraz ağır oldu” şeklinde sitem ettiğinin kulislere yansıdığını belirtti.

"CHP NET BİR ÇİZGİ ORTAYA KOYAMIYOR"

Atik köşe yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet’i kurduğunu sık sık vurgulayan CHP yönetimi, DEM Parti’ye destek mesajları verirken; Cumhuriyet hassasiyetlerini hatırlatma görevini bu kez İYİ Parti üstlenmiş oldu. Bu tablonun siyasi okuması ise şu şekilde yapılıyor: CHP, seçimlere giderken ittifakı kiminle kuracağı konusunda net bir çizgi ortaya koyamıyor. Tutarsız söylemler nedeniyle de her iki cephe arasında bir çekim merkezi olmaktan giderek uzaklaşıyor"