Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e DEM Parti uyarısı: "Döşenen mayınlara ortak olmayın"

CHP lideri Özgür Özel bugün İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Atik, Dervişoğlu’nun Özel'i DEM Parti konusunda ciddi bir şekilde uyardığını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e DEM Parti uyarısı:
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 17:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Müsavat Dervişoğlu, hem kapalı görüşmede hem de basın toplantısında Özel’i DEM Parti konusunda uyardığı öğrenildi. Dikkat çeken bu kulis bilgisini TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik paylaştı.

Dervişoğlu'nun Özel'e DEM Parti'nin Türkiye’nin toplumsal hatlarına "döşediği mayınlara ortak olunmaması" gerektiğini söylediğini aktaran Atik, görüşmede ayrıca Dervişoğlu'nun milli kimlik vurgusu yaptığını da belirtti.

Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dem Partinin döşediği mayınlara ortak olmayın” CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e DEM Parti uyarısı: "Döşenen mayınlara ortak olmayın"

Özgür Özel önceki gün Dem Parti’yi kabulünde Suriye’de yaşananlardan ‘insanlık dramı’ diye söz etmiş ve SDG söylemine destek vermişti.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e DEM Parti uyarısı: "Döşenen mayınlara ortak olmayın"

"DÖŞEDİKLERİ MAYINLARA ORTAK OLMAYIN"

Müsavat Dervişoğlu, hem kapalı görüşmede hem de basın toplantısında Özel’i DEM konusunda uyardı. Dervişoğlu, “İmralı Partisinin Türkiye’nin toplumsal hatlarına döşediği mayınlara ortak olmamak gerekmektedir.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e DEM Parti uyarısı: "Döşenen mayınlara ortak olmayın"

MİLLİ KİMLİK VURGUSU

Bilinmesi gereken yaşananların kardeşlik hikayelerinin arkasına sığınarak örtülebilecek bir günahı çok aştığı gerçeğidir.” diye konuştu. Milli kimlik vurgusu yapan Dervişoğlu, “Herkes cumhuriyete dair hassasiyetlerimizin önemsemeli” dedi"

https://x.com/atikfatih1/status/2016875543220699278

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel önceki gün Dem Parti’yi kabulünde Suriye’de yaşananlardan ‘insanlık dramı’ diye söz etmiş ve SDG söylemine destek vermişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Bilgen'den sarsıcı Mazlum Abdi iddiası: Kandil suikast düzenleyip suçu Türkiye'ye atabilir
MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Terörsüz Türkiye vurgusu
DEM Parti ve PKK arasında bölünme krizi: İnfazlar olabilir!
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.