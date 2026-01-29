Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e DEM Parti uyarısı: "Döşenen mayınlara ortak olmayın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Müsavat Dervişoğlu, hem kapalı görüşmede hem de basın toplantısında Özel’i DEM Parti konusunda uyardığı öğrenildi. Dikkat çeken bu kulis bilgisini TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik paylaştı.

Dervişoğlu'nun Özel'e DEM Parti'nin Türkiye’nin toplumsal hatlarına "döşediği mayınlara ortak olunmaması" gerektiğini söylediğini aktaran Atik, görüşmede ayrıca Dervişoğlu'nun milli kimlik vurgusu yaptığını da belirtti.

Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dem Partinin döşediği mayınlara ortak olmayın” CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti.

Özgür Özel önceki gün Dem Parti’yi kabulünde Suriye’de yaşananlardan ‘insanlık dramı’ diye söz etmiş ve SDG söylemine destek vermişti.

"DÖŞEDİKLERİ MAYINLARA ORTAK OLMAYIN"

Müsavat Dervişoğlu, hem kapalı görüşmede hem de basın toplantısında Özel’i DEM konusunda uyardı. Dervişoğlu, “İmralı Partisinin Türkiye’nin toplumsal hatlarına döşediği mayınlara ortak olmamak gerekmektedir.

MİLLİ KİMLİK VURGUSU

Bilinmesi gereken yaşananların kardeşlik hikayelerinin arkasına sığınarak örtülebilecek bir günahı çok aştığı gerçeğidir.” diye konuştu. Milli kimlik vurgusu yapan Dervişoğlu, “Herkes cumhuriyete dair hassasiyetlerimizin önemsemeli” dedi"

https://x.com/atikfatih1/status/2016875543220699278

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel önceki gün Dem Parti’yi kabulünde Suriye’de yaşananlardan ‘insanlık dramı’ diye söz etmiş ve SDG söylemine destek vermişti.