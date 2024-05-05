Devlet'e yeni kurum: Dışişleri Vakfı! Mevzuat tamam, teklif haftaya Meclis'te

05 May 2024 08:25 - Güncelleme : 05 May 2024 08:30

Türkiye kamu diplomasisi alanında yepyeni bir kurumu hayata geçiriyor. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurulacak Dışişleri Vakfı ile gelecek nesillere Türk dış politikasına ilişkin eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

TRT Haber'in haberine göre Vakıf ile özellikle emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden azami fayda sağlanması amaçlanıyor. Emekli hariciyeciler bu vakıfta görev alacak, özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinde etkin rol oynayacak.

BAKAN VAKFIN DA BAŞKANI OLACAK

Diğer yandan Vakıf bir akademi gibi de hizmet verecek. Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerinde görev yapacaklar bu vakıf aracılığıyla deneyimi yüksek diplomatlardan eğitim alma şansını elde edecek. Böylece diplomasinin sivil yönü de kuvvetlendirilmiş olacak.

Başkanlığını Dışişleri Bakanı'nın üstlenmesi planlanan Dışişleri Vakfı'nın kurulması için mevzuat çalışmaları da tamamlandı. AK Parti grubu, ilgili kanun teklifini gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor.