Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Dikkat çeken seçim anketi! Fark iyice açılıyor

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte tarihi bir döneme girildi. Peki son yaşanan gelişmelerin ardından partilerin güncel oy oranları ne oldu? AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, son anket sonuçlarını paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dikkat çeken seçim anketi! Fark iyice açılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 17:26

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu., Cumhur İttifakı’nın sağduyulu ve temkinli yaklaşımı, AK Parti’nin uzun yıllara dayanan deneyimi ve sahada provokasyonlara izin vermeyen tutumuna dikkat çeken İnan, bunların Türkiye’yi 50 yıldır süregelen terör belasından kurtardığını söyledi.

Dikkat çeken seçim anketi! Fark iyice açılıyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye’nin artık terörsüz bir döneme girdiğini ve terör kaynaklı acıların sona erdiğini vurgulayan İnan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin bilgece liderliği ve tarihi önemdeki çağrısı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır süregelen kardeşlik ve huzur odaklı kararlı mücadelesi, Cumhur İttifakı’nın gösterdiği büyük iradeyle birleşerek, gençlere belki de son çeyrek yüzyılın en önemli kazanımı olan terörsüz bir Türkiye’yi armağan etme mutluluğunu bizlere yaşattı" ifadelerini kullandı.

SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

AK Parti’nin sadece seçim süreçlerinde değil, her dönemde kamuoyu araştırmaları yaptığını ve her sonucu analiz ettiğini aktaran İnan, son anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

Dikkat çeken seçim anketi! Fark iyice açılıyor

AK PARTİ'NİN OY ORANI NE?

AK Parti oylarının 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki oy oranına yükseldiğini söyleyen İnan, son anketlerde oy oranlarının yüzde 36-37 olduğunu açıkladı.

"HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK ORANLARA ULAŞMAK"

AK Parti için bu oranın yeterli olmadığını hedeflerinin daha yüksek oranlara ulaşmak olduğunu söyleyen İnan, "Vatandaşımızın gönlünü alacağımız hangi konu varsa bunun için seferber olmuş durumdayız. Son anketlere göre CHP'de anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değil, oylarında ciddi bir düşüş var. Boykot çağrıları toplumun tüm kesimleri tarafından çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Toplumun yüzde 67'si bu boykotu tasvip etmedi. Özellikle İBB soruşturması ve iddialara cevap verilmemesi vatandaşımız tarafından onaylanmıyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye ve Lozan mesajı: Üniter yapımız tartışılamaz
Anketten güçlü sinyal: AK Parti yeni süreç için düğmeye bastı
TBMM'de yoğun mesai: TSK'dan ihraçlar Cumhurbaşkanına bağlı olacak
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.