Dikkat çeken seçim anketi! Fark iyice açılıyor

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte tarihi bir döneme girildi. Peki son yaşanan gelişmelerin ardından partilerin güncel oy oranları ne oldu? AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, son anket sonuçlarını paylaştı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu., Cumhur İttifakı’nın sağduyulu ve temkinli yaklaşımı, AK Parti’nin uzun yıllara dayanan deneyimi ve sahada provokasyonlara izin vermeyen tutumuna dikkat çeken İnan, bunların Türkiye’yi 50 yıldır süregelen terör belasından kurtardığını söyledi.

Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye’nin artık terörsüz bir döneme girdiğini ve terör kaynaklı acıların sona erdiğini vurgulayan İnan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin bilgece liderliği ve tarihi önemdeki çağrısı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır süregelen kardeşlik ve huzur odaklı kararlı mücadelesi, Cumhur İttifakı’nın gösterdiği büyük iradeyle birleşerek, gençlere belki de son çeyrek yüzyılın en önemli kazanımı olan terörsüz bir Türkiye’yi armağan etme mutluluğunu bizlere yaşattı" ifadelerini kullandı.

SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

AK Parti’nin sadece seçim süreçlerinde değil, her dönemde kamuoyu araştırmaları yaptığını ve her sonucu analiz ettiğini aktaran İnan, son anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ'NİN OY ORANI NE?

AK Parti oylarının 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki oy oranına yükseldiğini söyleyen İnan, son anketlerde oy oranlarının yüzde 36-37 olduğunu açıkladı.

"HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK ORANLARA ULAŞMAK"

AK Parti için bu oranın yeterli olmadığını hedeflerinin daha yüksek oranlara ulaşmak olduğunu söyleyen İnan, "Vatandaşımızın gönlünü alacağımız hangi konu varsa bunun için seferber olmuş durumdayız. Son anketlere göre CHP'de anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değil, oylarında ciddi bir düşüş var. Boykot çağrıları toplumun tüm kesimleri tarafından çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Toplumun yüzde 67'si bu boykotu tasvip etmedi. Özellikle İBB soruşturması ve iddialara cevap verilmemesi vatandaşımız tarafından onaylanmıyor" ifadelerini kullandı.