Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'kaptanın iradesi' mesajı: 'Türkiye manuel pilota döndü'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde “otomatik pilot” anlayışından çıkarak kendi iradesiyle hareket eden bir ülke haline geldiğini söyledi. Yeni küresel düzende risklerin arttığını belirten Fidan, bu süreçte liderliğin ve stratejik aklın her zamankinden daha belirleyici olduğunu vurguladı. Türkiye’nin artık gelişmeleri izleyen değil, yön veren bir aktör olduğunu ifade eden Fidan, güçlü ve uzun vadeli politikaların önemine dikkat çekti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 21:42

Dışişleri Bakanı , Kayseri'de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılarak küresel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde otomatik pilottaki siyasi duruşunu hatırlatan Fidan artık 'kaptanın iradesiyle' manuel pilota dönüldüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'kaptanın iradesi' mesajı: 'Türkiye manuel pilota döndü'

"BU BİZİM İÇİN TARİHSEL YÜRÜYÜŞ"

Dışişleri Bakanı Fidan, "AK Parti kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin kaderini değiştiren bir parti olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliği bu ülkenin son 100 yıldır elde ettiği kıymetli husus olmuştur. Bu sizlerin mütevazi çalışmalarla, ev çalışmalarıyla, parti çalışmalarıyla mümkün oldu. Bunların hepsi birleşerek, büyük bir ırmağa dönüşüyor ve AK Parti’nin kutlu akışının yolunu çizen büyük bir akım oluyor. Türkiye’nin diğer ülkeler tarafından örnek gösterilen, örnek alınan gıpta edilen bir dış politikası var. Bütün dünyada bir duruşu var. Bunu mümkün kılan şey sizlerin ortaya koyduğu irade, sandığınıza sahip çıkmanız, 23 yıldır AK Parti hükümetlerini arka arkaya seçmeniz ve Cumhurbaşkanımızı otorite makamında tutmanızdır. Bu fevkalade önemli. Bu bizim için tarihsel bir yürüyüş. Bu yürüyüşün hiçbir şekilde durmaması lazım. Önümüzdeki en az 100-150 yıl daha bu yürüyüşün kesintisiz devam etmesi lazım. Bunun için partinin kurumsallaşması, her bireyin daha azimli daha bilinçli daha üretken hale gelmesi bizim için bir numaralı görev olmalı" dedi.

"OTOMATİK PİLOTA BAĞLANMIŞLIĞIMIZ VARDI"


"Dünyada şu anda başarılı olan ülkeler gerek sanayide gerek savunma sanayiinde gerekse ekonomide uzun zamanlı politika uygulayabilen ülkeler" diyen Fidan, "Eğer uzun dönemli liderliğiniz yoksa sık sık değişen liderliğiniz varsa ne sanayi gelişiyor ne ekonomi gelişiyor. Hep başka büyük bir ülkenin himayesine, korumasına muhtaç vaziyette hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız iktidara gelene kadar AK Parti memleket meselelerine sahip çıkana kadar sürekli çalkantılı bir yürüyüş içerisindeydik. Soğuk Savaş döneminde NATO üzerinden bir otomatik pilota bağlanmışlığımız vardı. O zaman dünyanın şatları daha net ve belirgindi. Çok fazla gri alan yoktu ve sadece siyah ve beyaz vardı. Türkiye burada kendi müttefikleriyle beraber çok fazla endişe etmeden yoluna devam ediyordu. Ancak soğuk savaş sonrası. Yeni bir düzen kurulmaya başlayınca Türkiye artık otomatik pilottan çıktı ve manuel pilota döndü. Burada kaptanın iradesi, becerisi her zamankinden önemli hale geldi. Onun için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin ortaya koyduğu beraberlik bu ülke için bir rahmet, berekettir" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR, HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"


Bakan Fidan, "Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Büyük riskleri beraberinde getiriyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye’nin her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye ihtiyacı var. Bu sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de geçerli. Dünyadaki bu değişimin Türkiye’ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek sadece halkımız için değil, bölgemiz için istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak, bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Benim en büyük mesajım budur. Dış güvenlik mesajım budur. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin liderliği ve vizyonuyla yolumuza devam etmemizdir" diye konuştu.

"SİYONİSTLERİN SÜRDÜRDÜĞÜ SOYKIRIM BİR NOKTADA DURDURULDU"


İsrail’in, Filistin’e uygulamış olduğu soykırımın sahadan masaya taşındığını belirten Fidan, "Filistin, Suriye, Kafkaslar, Afrika boynuzu, Kuzey Afrika, Karadeniz, Ege ve Balkanlar bütün bunların hepsi sizin ilginizi, dikkatinizi, çabanızı ve duanızı bekliyor. Filistin meselesinde yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik Siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu. Savaş alandan, masaya taşınmış durumda. Masaya geçmesiyle bu iş bitmiş değil, her zamankinden daha farklı bir şekil almış durumda. Bunun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bin yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz var. Bir strateji kültürümüz var. Bunu her zaman diri tutmak gerekiyor. Biz narkoz altında olduğumuz için bu yıllara dayalı kültür, gelenek ve strateji duruş maalesef inkıtaaya uğramış durumda. Ancak bir millet uyanıyor. Uyanmakla kalmıyor, başkalarının uykusunu kaçırıyor. Uyuyan başka kardeşlerini de uyandırıyor" şeklinde konuştu.

