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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 21:31 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 22:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD&#039;li mevkidaşı Blinken ile görüştü! 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Orta Doğu'daki son durum değerlendirildi. 

Dışişleri BakanıHakan Fidan​, ABD​'li mevkidaşı Blinken​ ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. İkilinin telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze​'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü!  - 1. Resim

"BARIŞ SÜRECİ ELE ALINDI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı"

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Kaynak: tgrthaber.com
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