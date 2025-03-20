Donald Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a tam destek: Büyükelçimiz emrinizdedir, bölge size emanet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığı ifade edilirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik iki liderin görüşmesindeki perde arkasını canlı yayında açıkladı. Atik, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Bölgeyi Türkiye'ye emanet ettiğini' belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı belirtilirken, iki lider arasındaki görüşmenin detaylarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

"SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in TGRT Haber canlı yayınında aktardığı bilgilere göre, Başkan Trump görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu ifadeler kullandı. Trump, "Bölgede, Suriye'de Türkiye'ye güveniyoruz. Suriye, Türkiye'ye emanet" diyerek Ankara’ya olan güvenini dile getirdi.

"BÜYÜKELÇİMİZ EMRİNİZDEDİR"

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Türkiye ile Amerika arasındaki diplomatik temasların daha doğrudan yürütülebilmesi için yeni bir adım atıldığını ifade etti. Atik Trump’ın, "Yakında Tom Barrack büyükelçimiz göreve başlayacak. Büyükelçimiz emrinizdedir sayın başkan. Kendisi ile görüşebilirsiniz, başka aracıya gerek yok. Kendisi ile görüşebilirsiniz, başka aracıya gerek yok" dediği bildirildi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1902766063491731957