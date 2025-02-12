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 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame kabul edildi! İşte hakim karşısına çıkacağı tarih

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri sonrası açılan davada iddianame hazırlandı. 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

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Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame kabul edildi! İşte hakim karşısına çıkacağı tarih
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 17:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; İmamoğlu için üç farklı suçtan toplam 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve memuriyetten men cezası talep edildi. İmamoğlu'nun mahkeme karşısına çıkacağı tarih de netleşti. İmamoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada 11 Nisan saat 10.00'da hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ‘mağdur', Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi.

'SINIRLARI AŞTI, SAYGINLIĞA ZARAR VERMEYİ AMAÇLADI'

İddianamede, İmamoğlu'nun ''Bak, bak Başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de...'' şeklinde söylediği sözle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı. Görevinin getirdiği konumunu kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi

İmamoğlu'nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişi imiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

7 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; tehdit, hakaret, görevli kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsle suçlanıyor. İmamoğlu bu dört ayrı suçlamayla ilgili ifade vermişti. İmamoğlu ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. İmamoğlu bilirkişi soruşturması kapsamında verdiği ifadede de suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
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