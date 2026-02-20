Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile CHP'li milletvekillerinin cezaevinde görüştürülmediği iddia edildi.
İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu ile CHP'li vekillerin görüştürülmediği iddiası üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi.
Gazeteci Sinan Burhan, Bakan Gürlek ile konu hakkında görüştüğünü belirttiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Burhan, paylaşımında "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum." ifadelerini kullandı.
Burhan paylaşımının devamında şu cümleleri sarf etti: "Gürlek: 'Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini' söyledi."
