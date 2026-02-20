İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile CHP'li milletvekillerinin cezaevinde görüştürülmediği iddia edildi.

Dinle Özetle

Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 61

HABERİN ÖZETİ Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var Adalet Bakanı, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek isteyen CHP milletvekillerine, bakanlık ve idari değişimler nedeniyle yaşanan gecikmenin önümüzdeki haftadan itibaren sona ereceğini bildirdi. CHP milletvekillerinin, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmelerine izin verilmediği iddia edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Sinan Burhan aracılığıyla konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Gürlek, görüşmelerin engellenmediğini, ancak bakanlık ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme süreci yaşandığını belirtti. CHP'li milletvekillerine İmamoğlu ile görüşme izninin önümüzdeki haftadan itibaren verileceği açıklandı.

İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu ile CHP'li vekillerin görüştürülmediği iddiası üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, Bakan Gürlek ile konu hakkında görüştüğünü belirttiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

"BAKAN DEĞİŞİMİ NEDENİYLE BEKLEME VAR"

Burhan, paylaşımında "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum." ifadelerini kullandı.

Burhan paylaşımının devamında şu cümleleri sarf etti: "Gürlek: 'Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini' söyledi."

https://x.com/snnburhan/status/2024863588335190465