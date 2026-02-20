Menü Kapat
Politika
 Selahattin Demirel

Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından Silivri'de tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla CHP'li vekillerin görüştürülmediği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var
Haber Merkezi
20.02.2026
20.02.2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan ile CHP'li milletvekillerinin cezaevinde görüştürülmediği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var

Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var

Adalet Bakanı, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek isteyen CHP milletvekillerine, bakanlık ve idari değişimler nedeniyle yaşanan gecikmenin önümüzdeki haftadan itibaren sona ereceğini bildirdi.
CHP milletvekillerinin, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmelerine izin verilmediği iddia edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Sinan Burhan aracılığıyla konu hakkında açıklama yaptı.
Bakan Gürlek, görüşmelerin engellenmediğini, ancak bakanlık ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme süreci yaşandığını belirtti.
CHP'li milletvekillerine İmamoğlu ile görüşme izninin önümüzdeki haftadan itibaren verileceği açıklandı.
Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var

İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu ile CHP'li vekillerin görüştürülmediği iddiası üzerine 'ten açıklama geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, Bakan Gürlek ile konu hakkında görüştüğünü belirttiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

"BAKAN DEĞİŞİMİ NEDENİYLE BEKLEME VAR"

Burhan, paylaşımında "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile CHP'li vekiller görüştürülmüyor mu? Akın Gürlek'ten açıklama var

Burhan paylaşımının devamında şu cümleleri sarf etti: "Gürlek: 'Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini' söyledi."

