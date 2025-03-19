Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri ibaresi gündem oldu! Rezan Epözdemir'den çarpıcı yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyon çerçevesinde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, biri "PKK ile ortak hareket etme" ve "PKK üyelerini işe yerleştirme", diğeri ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin olmak üzere iki ayrı soruşturma yürütüyor. Terör soruşturmasında 7, yolsuzluk soruşturmasında ise 95 kişinin adı geçiyor.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ İMAMOĞLU'NUN EVİNE GİTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda polis ekibi sabah 6.15'te Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'daki evine gitti. Polis, savcılık kararını bildirerek evde arama işlemine başladı.

GÖZALTINA ALINMADAN VİDEO PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu da bir video çekerek gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. İmamoğlu, saat 9.15'te de polisler eşliğinde evinden çıkartılarak önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

https://x.com/ekrem_imamoglu/status/1902211651023118590

"BÜTÜN SUÇLARDAN SORUMLU İSİM İMAMOĞLU OLARAK GEÇİYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve yürütülen soruşturmaya ilişkin Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Avukat Rezan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Örgüt kurucusu ve yöneticisi, örgütün işlediği tüm suçlardan, fiilen katılmasa veya eylem üzerinde ortak hakimiyet kurmasa dahi, ayrı ayrı sorumludur. Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve yöneticisi olarak bütün suçlardan sorumlu ismi olarak geçiyor"

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İşte Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde;

Murat Ongun, Menmet Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Eli Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıyrak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Mertan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kambur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhuttin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durudemir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarı Saltun, Edip Cenk Ünalerzan, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı ve Fatoş Pınar Türker.