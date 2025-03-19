Metroda tek kişilik 'İmamoğlu' protestosu! Kimse aldırış dahi etmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmamoğlu "suç örgütü lideri şüpheli" olarak nitelendirildi. Operasyona tepki gösteren bir vatandaş da durumu metroda protesto etmek istedi. Kadın 'Diplomalar iptal, konuşmak yasak, alkışlamak serbest" diye bağırdı. Fakat kadının alkış protestosuna kimse aldırış daha etmedi.