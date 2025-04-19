Ekrem İmamoğlu’na boykot tepkisi: Herkese büyük hakaret!

TGRT Haber'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun boykot çağrısına tepki gösterildi. Gazeteci ve yazar Nuray Başaran, bu çağrının Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlara yönelik büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı ve "Vatandaşı hiçe sayıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1913688424487522734

“BOYKOT” ÇAĞRISI YAPTI!

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı. Silivri’de tutukluluğu devam eden İmamoğlu, “Milletimizin TRT’yi ayrıca cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum” yönündeki mesajı tepki çekti.

İMAMOĞLU'NA TRT'YE BOYKOT TEPKİSİ

Gazeteci Nuray Başaran, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, İmamoğlu'nun boykot çağrısını siyasi bir manevra olarak nitelendirdi. İmamoğlu'nun siyasi mesajlar vermek yerine, hakkındaki iddialardan temiz bir şekilde çıkmaya odaklanması gerektiğini savunan Başaran, ancak bu şekilde bir kahramanlık hikayesi yazabileceğini dile getirdi.

Başaran, “İmamoğlu boykota çağırarak siyaset yapıyor. Siyasetçiler Türk halkının tercihlerine güvenmeli. Bizim aklımız yok mu? Boykot Türkiye'de yaşayan herkese büyük hakaret. Vatandaşı hiçe sayıyorlar, nereden tutsanız tutar bir tarafı yok bence. Siyasi mesajlar vermek yerine buradan tertemiz çıkma noktasında enerjisini harcayıp buna çalışması ve buradan tertemiz çıkarak eğer bir kahramanlık hikayesi olacaksa ancak böyle yapabilir diye düşünüyorum. TRT’de zaman zaman eleştirilebilir. Kendimi bildim bileli iktidarlar TRT’yle ilgili eleştirilir. Zamanın ruhuna göre doğru ve yanlış eleştiriler var” şeklinde konuştu.