Ekrem İmamoğlu'ndan Berlin'de dikkat çeken sözler! "Almanya için bir avantaj..."

22 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin'de Helmut Schmidt Vakfı'nda Türk-Alman ilişkileriyle ilgili önemli mesajlar verdi. 1961 yılında imzalanan iş göçü anlaşmasının bugün bile ele alınması gerektiğini belirten İmamoğlu, stratejik bir adım olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye​ (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Almanya'nın başkenti Berlin​'de Helmut Schmidt Vakfı'nın bir programına katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada Türk Alman ilişkileri için önemli mesajlar verdi.

Türkiye ile Almanya arasından 1961 yılında imzalanan iş göçü anlaşmasının bugün bile ele alınması gereken stratejik bir adım olduğunun altını çizen İmamoğlu, Türk-Alman ilişkilerinin önemini vurguladı.

"ALMANYA İÇİN BİR AVANTAJ..."

Almanya'da 3,5 milyona yakın Türk kökenlinin yaşadığına işaret eden İmamoğlu, Türkiye'den göç etmiş bu insanların Almanya'ya iyi uyum sağladığını ve bunun Almanya için bir avantaj olduğunu söyledi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI, GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR

Almanya'daki Türklerin yaşadığı noktalarda siyasete daha fazla katılım sağlamaları gerektiğinin belirten İmamoğlu, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki katliamlarla ilgili de önemli mesajlar verdi.

"KATLİAMLARA SESSİZ KALINMAMALI"

İmamoğlu, on binlerce insanın öldüğünü ve milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini insani trajedilere tepki gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan İmamoğlu'nun Berlin'deki temasları çerçevesinde Kreuzberg semtindeki Türk esnafını da ziyaret edeceği bildirildi.