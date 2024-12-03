Ekrem İmamoğlu'ndan İETT eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi

03 Aralık 2024 14:09 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:10

İETT Akademi Mezuniyet Töreni’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT’yi eleştirenlere cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da bir gün İETT'nin çalışanıydı örneğin? Yani kendi durumunu aşağılıyor. İETT benim değil ki; sizin, hepimizin, milletin. Bir insan, kendine ait olan bir kurumu aşağılamaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin hayata geçirdiği “İETT Akademi” programını tamamlayan 2 bin 400 şoför mezun oldu. İETT​ Akademi Mezuniyet Töreni’nde açıklamalarda bulunan İBB​ Başkanı Ekrem İmamoğlu​, İETT'yi eleştirenlere cevap verdi.

"İETT KENTİMİZİN HAYATINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

İETT’nin İstanbul’un tarihine önemli katkılar sunmuş bir kurum olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bugün de kentimizin hayatında çok önemli bir yere sahip. Şoförlerimizin de İBB’mizin yüzü konumunda olduğunu biliyor ve görüyorum” diye konuştu.

"BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI DA BİR GÜN İETT'NİN ÇALIŞANIYDI"

"Her gün, her gün, İETT'yi aşağılayan, İETT'yi yerle bir etmeye çalışan, yani İstanbul'u kaybettim diye, Ekrem İmamoğlu'nu dövmek için yerle bir eden, aslında kendi özüne hakaret ediyor" diyen İmamoğlu, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da bir gün İETT'nin çalışanıydı örneğin? Yani kendi durumunu aşağılıyor. Dolayısıyla yazıktır, günahtır. İETT, bizim dönemimizde, geçmiş dönemden arıza bakımından da kaza bakımından da birçok bakımdan da daha başarılıdır, onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.