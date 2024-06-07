Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı

Cuma namazını burada kılan Cumhurbakanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Camiden ayrılan Erdoğan'ın Ataşehir'deki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.