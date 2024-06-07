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Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:07
Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi&#039;nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
 
Cuma namazını burada kılan Cumhurbakanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.
 
Camiden ayrılan Erdoğan'ın Ataşehir'deki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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