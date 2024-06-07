Erdoğan ile görüşecek mi... Dervişoğlu: Bana intikal eden bir şey yok

07 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:38

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener’in görüşmesi başta olmak üzere gündemde ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"NEZAKET GÖSTEREREK BİLGİLENDİRDİ"

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları:

(Erdoğan-Akşener görüşmesi) Görüşme sağlanacağı anlaşıldıktan sonra nezaket göstererek bilgilendirme yaptı. Teşekkür ettim. Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın geçmişe dayalı bir dostlukları da var. Ziyaretten sonra telefonla beni arayarak bilgilendirdi. Türkiye’yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olasılığı) Bana intikal eden bir şey yok. Şu ana kadar kendisinden gelen ne bir davet ne de genel başkan seçilmemden dolayı bir tebrik ziyareti var.

AKŞENER'E CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI ÖNERİLDİĞİ İDDİASI

(Akşener’e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı önerildiği iddiası) Böyle bir şeye ihtimal vermem, gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum"