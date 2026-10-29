Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yeni Parti'ye katıldı

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütürken "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, önemli bir siyasi karara vardığını açıkladı.

AHMET ÖZER'DEN YENİ PARTİ KARARI

30 Ekim 2024'te tutuklanan ve 11 Kasım 2025'te tahliye edilen Ahmet Özer, Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gazetecilerin sorularına cevap veren Ahmet Özer, kararına giden süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’la ilgili bir karar alınmıştı. Geçme kararının rölantiye alındığı bir dönem yaşıyorduk. Fakat sonrasında herkesin kendi önünü görmesi anlamında, meclis üyelerimizle de toplantı yapacağız ve kararlarını verecekler. Bir netleşmeye gidilmesinin doğru olacağı kararına varıldığı için biz de bunu uygulamış olduk.”