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Politika
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 22:29

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yeni Parti'ye katıldı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Özer, kararının gerekçesini "Bir netleşmeye gidilmesinin doğru olacağı" ifadesiyle belirtti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yeni Parti'ye katıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 22:29

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütürken "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan 'li eski belediye başkanı , önemli bir siyasi karara vardığını açıkladı.

AHMET ÖZER'DEN YENİ PARTİ KARARI

30 Ekim 2024'te tutuklanan ve 11 Kasım 2025'te tahliye edilen Ahmet Özer, 'ye geçtiğini duyurdu. 

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yeni Parti'ye katıldı

Katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gazetecilerin sorularına cevap veren Ahmet Özer, kararına giden süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’la ilgili bir karar alınmıştı. Geçme kararının rölantiye alındığı bir dönem yaşıyorduk. Fakat sonrasında herkesin kendi önünü görmesi anlamında, meclis üyelerimizle de toplantı yapacağız ve kararlarını verecekler. Bir netleşmeye gidilmesinin doğru olacağı kararına varıldığı için biz de bunu uygulamış olduk.”

 

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#CHP
#ahmet özer
#Pkk/kck
#Yeni Parti
#Esenyurt Belediye Başkanlığı
#Politika
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