Eskişehir-Ankara kara yolunda Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeple çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'de korkutan kaza: Eski bakanlar Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk yaralandı!

İKİ ESKİ BAKANIN DA YARALANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Trafik kazasında aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.