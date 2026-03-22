Jandarma facianın önüne geçti: Kaza yapıp kavgaya kalkıştılar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile otomobil çarpışarak maddi hasara yol açtı. Çarpışmanın hemen ardından araçlarından inen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yerini yüksek tansiyonlu bir gerginliğe bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine süratle sevk edilen jandarma ekipleri, tarafların birbirine fiziksel müdahalede bulunmasına fırsat vermeden araya girerek muhtemel bir kavganın önüne geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yatıştırılan taraflar bölgeden uzaklaştırılırken, yolun trafik akışı da kontrollü bir şekilde sağlandı. Maddi hasarlı kaza ve sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili tutanak tutan jandarma birimleri, olayla ilgili inceleme başlattı.