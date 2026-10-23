Eyyüp Kadir İnan'dan 2028 mesajı: "Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçeceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. 2028 seçimlerine ilişkin iddialı mesajlar veren İnan, parti teşkilatlarının birlik ve beraberliğine dikkat çekerek AK Parti'yi hedef alan girişimlere sert tepki gösterdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ağır eleştirilerde bulunan İnan, İzmir'deki siyasi değişimi değerlendirdi. Belediye meclis üyelerine de seslenen İnan, bütün siyasi partilere İzmir'in menfaatlerini önceleyen bir siyaset anlayışıyla hareket etme çağrısında bulundu.

“2028’DE HERKESE SANDIKTA HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEĞİZ!”

Konuşmasında AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının 25 yıllık siyasi mücadeledeki rolünü vurgulayan İnan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için teşkilatına seslendi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu teşkilat var ya, bu teşkilat! Kadın kollarımız var ya, o eli dualı, gayretleriyle sokak sokak çalışan kadın kollarımız! AK Gençlerimiz var ya!

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki, rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bugün Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürütenlerden, İsrail'inden tutun da partimizi hedef alan bütün operasyonculara kadar, herkese ama herkese 2028'de sandıkta hak ettikleri cevabı vereceğiz!

Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız?”

AK Parti'nin bugüne kadar pek çok siyasi mücadeleden güçlenerek çıktığını belirten İnan, 2028 seçimlerinde de teşkilatların ortaya koyacağı çalışmayla büyük bir başarıya imza atacaklarını söyledi.

“PARTİMİZİ DARBECİLERE MEZE ETMEDİK, SİZİN GİBİ ÇAKALLARA MI MEZE EDECEĞİZ?”

Partisini ve teşkilatlarını hedef alan girişimlere karşı sert açıklamalarda bulunan İnan, AK Parti'nin geçmişte karşı karşıya kaldığı darbe girişimlerini ve FETÖ ile mücadelesini hatırlattı.

İnan, şunları söyledi:

“Biz Cumhurbaşkanımızla birlikte bu mücadelede kavga ederek geldik. Çok çetin yollardan geldik!

Biz partimizi darbecilere meze etmemişiz! Biz partimizi FETÖ'cü alçaklara meze etmemişiz!

Biz partimizi sizin gibi çakallara mı meze edeceğiz?

O nedenle bu tertemiz teşkilata dil uzatanlara da, iftira atanlara da, dedikoduyla hedef göstermeye çalışanlara da cevap vermeyi çok iyi biliriz!”

AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberliğine yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını ifade eden İnan, parti mensuplarının her koşulda yanında olduklarını belirtti.

“BİZİM TEŞKİLATIMIZDA FİTNE FÜCUR OLMAZ! FİTNE ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARININ İŞİ!”



AK Parti teşkilatlarında şahsi hesaplara yer olmadığını vurgulayan İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak İzmir'deki siyasi değişimi değerlendirdi.

İnan, şöyle konuştu:

“Biz bugünlere teşkilatlarımızla geldik! Teşkilatımızın birlik ve beraberliğiyle geldik, kardeşliğiyle geldik.

Bizim teşkilatımızın içerisinde fitne fücur olmaz! Bizim teşkilatımızın içerisinde şahısların meselesi olmaz!

Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından oluşan AK kadrolarız!

O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi bu şehre en güçlü şekilde göstereceğimiz günlerden geçiyoruz.

Fitne, Özgür Özel ve arkadaşlarının işi! Hesap kitap onların işi! Kendi makamlarını her türlü hedefin önüne koymak onların işi!

25 sene boyunca bu şehre bir menfaat kapısı olarak baktılar. Onların hepsini inşallah tarihin çöplüğüne gönderdik! Kalanlarını da yine AK Parti teşkilatları gönderecek!”

“İZMİR, AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI’NIN KALESİ HÂLİNE GELMİŞTİR!”



İzmir'de yeni bir siyasi dönemin başladığını belirten İnan, AK Parti teşkilatlarının ortaya koyduğu ortak çalışmanın şehrin siyasi dengelerini değiştirdiğini söyledi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz il başkanımızla, milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla öylesine güçlü bir takım oyunu ortaya koyduk ki bugün hamdolsun AK Parti, Ege'nin incisi İzmir'de Cumhur İttifakı'nın kalesi hâline gelmiştir!

Bu sizin başarınızdır!

Eğer siz bize güvenmeseydiniz, eğer siz bize destek vermeseydiniz, eğer siz 25 sene boyunca bu güzel şehirde partimizi ayakta tutmak için yoğun bir çalışma ortaya koymasaydınız, emin olun ki bugünleri göremezdik!”

İzmir'de artık yerel yönetimde iktidar olduklarını ifade eden İnan, 25 yıl boyunca muhalefette dile getirdikleri hizmet ve projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle hayata geçireceklerini belirtti.

“İSRAİL’İN ÇİZDİĞİ BÜTÜN HARİTALARI AK PARTİ TEŞKİLATLARI YIRTIP ATACAK!”



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarını takip ettiğini hatırlatan İnan, Türkiye'nin Filistin ve Gazze konusundaki duruşuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda mazlumların sesi olduğunu ifade eden İnan, şöyle konuştu:

“Bizim liderimiz, diğer dünya liderleri nesli tükenen balinalardan bahsederken, her Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında Suriyeli mazlumlardan bahsetti!

Bizim liderimiz ‘Özgür Gazze!’ dedi, ‘Özgür Filistin!’ dedi.

Filistinli kadınlar, Filistinli gençler özgürlüğüne kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi o kürsülerden devam ettireceğini söyledi.

Biz karşımızda kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşımızda siyonist bir şebeke var!

Bu siyonist şebekenin bölgemizde, sınır ötesinde, Orta Doğu'da gerçekleştirmek istediği hedefleri, AK Parti oldukça, biz oldukça, liderimiz güçlü oldukça asla gerçekleştiremeyecekler!

Onların hesaplarını bugüne kadar yırtıp attık!

Bu saatten sonra da İsrail'in, siyonist şebekelerin ortaya koyduğu bütün operasyonları, çizdikleri bütün haritaları AK Parti teşkilatları yırtıp atacaktır!”

“TÜRKİYE’DE BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ YAPTIRMAYIZ!”



Türkiye'nin bağımsız siyasi iradesine ve bölgesel hedeflerine dikkat çeken İnan, dış müdahalelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

İnan, “Biz kendi mahallemizde beşinci kol faaliyeti yaptırmayız! Ülkemizde bugüne kadar asla yaptırmadık, bundan sonra da yaptırmayız!” dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine değinen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geleceğimiz için Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla devam ediyoruz.

İnşallah terörden ve prangalarımızdan kurtulduğumuz bir dönemi hep beraber inşa ediyoruz.

Göreceksiniz, önümüzdeki süreçte Türkiye her alanda büyüyerek, katbekat güçlenerek yoluna devam edecek.

Bize hiçbir zaman sınır çizemediler! Bize hiçbir zaman istikamet çizemediler!”

“25 SENENİN BÜTÜN MESELELERİNİ 2,5 SENEYE SIĞDIRACAĞIZ!”

İzmir'in önümüzdeki dönemde hizmet ve yatırımlarla yeni bir sürece gireceğini belirten İnan, şehirdeki kronik sorunların çözümü için güçlü bir irade ortaya koyacaklarını söyledi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz her zaman İzmir'imizi düşündük! Biz her zaman İzmir'de yaşayan çocuklarımızı düşündük!

Göreceksiniz, 25 senenin bütün meselelerini 2,5 seneye nasıl sığdırdığımızı, bu 2,5 sene içerisinde nasıl bir çözüm iradesi ortaya koyduğumuzu hep beraber göreceğiz!

Buca'da, İzmir'de sokaklarımızın nasıl yeşile, aydınlığa, millet bahçelerine kavuştuğunu hep beraber göreceğiz!”

“İSTANBUL MERKEZLİ, RÜŞVET MERKEZLİ DEĞİL; İZMİR MERKEZLİ SİYASET YAPIN!”

Konuşmasının son bölümünde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve ilçe belediye meclisi üyelerine çağrıda bulunan İnan, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin İzmir'in menfaatlerinin öncelenmesi gerektiğini vurguladı.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bütün Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ve ilçe belediye meclisi üyelerine seslenmek istiyorum:

İstanbul merkezli, rüşvet merkezli değil; İzmir merkezli siyaset yapın! Buca merkezli siyaset yapın!

İzmirliler sizi belirli siyasi yankesicilerin çıkarlarına hizmet edin diye meclis üyesi seçmedi!

İzmirliler sizi İzmir'in sokaklarına, Buca'nın sokaklarına, Buca'nın çocuklarına hizmet edin diye seçti!”

“AK PARTİ’NİN KAPILARI İZMİR İÇİN ÇALIŞMAK İSTEYEN HERKESE AÇIK!”

İzmir'deki yeni siyasi dönemde kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını belirten İnan, farklı siyasi partilerden belediye meclis üyelerine ve yerel yöneticilere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

İnan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Dışlamak bizim kitabımızda yok! Ötekileştirmek bizim kitabımızda yok!

Herkesi ama herkesi kucaklayacağız!

Hangi siyasi partiden olursa olsun, geçmişe sünger çekeceğiz!

Tek bir şartımız var: İzmir merkezli siyaset yapsınlar!

İzmir'in menfaatleri için bizimle birlikte şehrimizin gücüne güç katsınlar!

İnşallah İzmir için dertlenen herkesle omuz omuza yürümeye açığız.

Yerel yönetimlerin partisi, hizmetin partisi AK Parti'mizin kapılarının, İzmir için çalışmaya aday olmuş, İzmir için dertlenmiş bütün yerel yöneticilere açık olduğunu bu kürsüden bir kez daha ifade ederek çağrıda bulunmak istiyorum.”