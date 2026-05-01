Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye 1 Mayıs göndermesi: "İşçinin alın terini yok sayıyorlar"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'ye ve belediyelerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü üzerinden ağır göndermelerde bulundu. İnan, "Emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye 1 Mayıs göndermesi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 14:21

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili , sosyal medya hesabından ’ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye 1 Mayıs göndermesi: "İşçinin alın terini yok sayıyorlar"

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ettiği için teşekkür ederken, CHP'li belediyeleri işçilerin haklarını gözetmemekle eleştirdi.
Eyyüp Kadir İnan, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
İnan, 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
CHP'li yerel yönetimlerin işçilerin haklarını gözetmediğini, maaşlarını geciktirdiğini ve emek karşılığının tam olarak verilmediğini belirtti.
İnan, CHP'li belediyelerin emeği istismar ettiğini ve işçiyi mağdur eden uygulamalara imza attığını iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Ülkenin gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için emek veren işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan İnan, 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Paylaşımında CHP’li yerel yönetimlere de eleştiriler yönelten İnan, CHP'li belediyelerin işçilerin haklarını gözetmediğini, maaşlarını geciktirdiğini ve emek karşılığının tam olarak verilmediğini belirtti.

Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye 1 Mayıs göndermesi: "İşçinin alın terini yok sayıyorlar"

"CHP BELEDİYELER EMEĞİ İSTİSMAR EDİYOR"

İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için alın teriyle ve emeğiyle gayret gösteren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan ederek bu anlamlı günü hak ettiği değere kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. CHP yönetimindeki yerel idarelerde, emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz. Meydanlarda ‘emek’ nutukları atanların, kendi yönettikleri belediyelerde işçiyi mağdur eden uygulamalara imza atması büyük bir çelişkidir. Başta İzmir olmak üzere birtakım CHP belediyelerinde emeği istismar edilen, alın terinin karşılığını alamayan tüm işçi kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum"

https://x.com/eyupkadirinan/status/2050159118070022629

