MHP Olağan Kurultay tarihi belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin olağan kurultay tarihini kamuoyuyla paylaştı.
Yalçın yaptığı açıklamada, kurultayın 7 Mart 2027'de yapılacağını duyurdu.
Yalçın ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
"Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15. Olağan Kurultayının da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür"
MHP'de nisan ayında 11 il teşkilatı feshedilmişti. İstanbul'la başlayan fesih kararları Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep'le devam etmişti.