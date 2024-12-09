Fatih Erbakan, "Allah korusun" diyerek uyardı: "Suriye parçalanırsa Türkiye ve İran da bölünür"

09 Aralık 2024 17:28 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:30

Yeniden Refah Partisi lideri Dr. Fatih Erbakan, Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle birlikte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'nin bölünmesinin sadece bu ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirten Erbakan, "Allah korusun Türkiye ve İran'ın bölünmesini de beraberinde getirir" dedi.

Suriye​'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili kritik açıklamalarda bulunan YRP​ lideri Fatih Erbakan​, Suriye'de bundan sonra kurulacak yönetimin adalet​ ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı olması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'de olası hükümet krizi ve otorite boşluğu büyük bir kaosa zemin hazırlayacağını belirten Erbakan, "Bu durum da İsrail'in Siyonist yayılmacı emellerine fayda sağlayacaktır" dedi.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE ÜNİTER YAPISI MUTLAKA KORUNMALIDIR'"

Suriye'de başta Türkiye ve İran olmak üzere bölgedeki Müslüman ülkelerle dost ve kardeşane ilişkiler kuracak bir yönetimin süratle kurulması gerektiği çağrısı yapan Erbakan, Suriye'de Suriye'nin bölünmesi için çalışacak olan tüm dış aktörlere karşı engelleyici rol oynayabilecek, tüm etnik kökenden Suriyeliye eşit mesafede durabilen, adaleti önceleyen, her etnik ve mezhepsel kökenden Suriyelinin yer aldığı, böylelikle de ayrımcılığa yol açmayacak, başta Türkiye ve İran olmak üzere bölgedeki Müslüman ülkelerle dost ve kardeşane ilişkiler kuracak, Siyonizmin planlarına karşı bilinçli, kapsayıcı ve birleştirici bir yönetimin süratle kurulması gereklidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BU KİRLİ OYUNA KARŞI GEREKLİ ADIMLARI ACİLEN ATMALIDIR'

Suriye'nin bölünmesinin sadece bu ülkeyle sınırlı kalmayacağını savunan Erbakan, “Suriye'nin Irak gibi parçalanması, Allah korusun Türkiye ve İran'ın bölünmesini de beraberinde getirir. Türkiye, bu kirli oyuna karşı gerekli adımları acilen atmalıdır” diye konuştu.