Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

04 Ocak 2025 22:06 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 22:18

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'de Gebze ilçe teşkilatını ziyaretinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na dönüp dönmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriye konusunda endişelerinin de olduğunu ifade eden Erbakan, "ABD ve İsrail işbirlikçisi, kukla bir rejim mi gelecek, yoksa Suriyeli vatandaşların haklarını koruyacak bağımsız Müslüman bir rejim mi gelecek?" diye sordu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan​, Kocaeli​'nin Gebze​ ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı​ ile ilişkilerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

YRP, DEM PARTİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

İmralı Adası'nda PKK elebaşı Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden kendilerine görüşme talebi gelip gelmediği sorusunu cevap veren Erbakan, "Salı günü saat 15.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendileriyle görüşeceğiz. Ancak biraz evvel de ifade ettiğim gibi tabii kırmızı çizgilerimiz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüdür. Üniter yapısıdır ve aynı zamanda terörist başının da herhangi bir şekilde İmralı'dan dışarıya çıkmamasıdır" dedi.

SURİYE MESELESİ: SEVİNÇLİ VE ENDİŞELİYİZ

Suriye'deki rejim değişikliği sonrası 'endişeli bir sevinç' yaşadıklarını dile getiren Yeniden Refah Partisi​ Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye'de rejim değişti. Esad rejimi 24 sene sonra yıkıldı. O rejimden kurtulan kardeşlerimizin sevincini yaşıyoruz ancak endişeli bir sevinç içindeyiz. Evet bir rejim yıkıldı ancak şimdi yerine ne gelecek. ABD ve İsrail işbirlikçisi, kukla bir rejim mi gelecek, yoksa Suriyeli vatandaşların haklarını koruyacak bağımsız Müslüman bir rejim mi gelecek? Bu olayların benzeri Irak'ta da yaşanmıştı. Aynı hadise Suriye de de yaşanır diye endişe ediyoruz. Bu aşamadan sonra ABD ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin istedikleri, Irak gibi Suriye'yi de bölüp parçalamak ve orada da bir terör devleti kurmak. İsrail Golan tepelerini tamamen işgal etti. Orayı işgal ederek, hem Beyrut'u hem de Şam'ı uzun menzilli topçu atışlarıyla vurabilecek hale geldi. Onlar Suriye'de istikrar ve üniter yapıyı istemiyorlar. Suriye'yi de karıştırıp, bölüp otorite boşluğu oluşturmak istiyorlar" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI'NA GERİ DÖNÜŞ OLUR MU?

Cumhur ittifakı ile bir daha yan yana gelmeyeceklerini ifade eden Erbakan, "Cumhur İttifakı bizim için tamamen bitti. Kırmızı çizgiler koymuştuk ancak samimi bir yaklaşım göremedik. Bir kez daha aynı cenderenin içine girmeyeceğiz. Aynı siyasi fikirlere sahip değiliz. Verilen sözlerin tutulmasını beklerdik. Denenmişi bir kez daha denemeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.