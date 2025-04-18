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Gazeteci Cem Küçük’ten çok konuşulacak rüşvet iddiası! Parke taşının altında 2 milyon dolar

İBB’ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu siyaset gündemindeki yerini koruyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve yargılanma sürecinde tanıkların ifadeleriyle her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak TGRT Haber Medya Kritik programında, İBB’nin rüşvet ağıyla ilgili yeni skandallar ortaya çıktı. Gazeteci Cem Küçük, Florya’daki İBB tesisinin parke taşı altında 2 milyon dolar bulunduğunu iddia etti. İşte detaylar…

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 22:35

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı soruşturma derinleştikçe, İmamoğlu'na yakın isimlerin işledikleri suçların ayrıntıları da netleşiyor.
Bu kapsamında İmamoğlu ve bağlı isimlerin İBB'ye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini ödemeleri karşılığı elde ettikleri rüşvete dair yeni bilgilere ulaşıldı.

Gazeteci Cem Küçük’ten çok konuşulacak rüşvet iddiası! Parke taşının altında 2 milyon dolar

DETAYLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

TGRT Haber Medya Kritik programında çok çarpıcı iddialara yer verildi. Gazeteci Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in skandallarını tek tek anlattı. Florya’daki İBB tesisinin parke taşı altında 2 milyon dolar bulunduğunu iddia eden Küçük şunları söyledi:

Gazeteci Cem Küçük’ten çok konuşulacak rüşvet iddiası! Parke taşının altında 2 milyon dolar

'AKIL TUTULMASI YAŞANIYOR'

“Florya’daki o İBB tesisinin herkes bilir. Açık tanık olan iki iş adamı ‘Biz de rüşvetleri Fatih Keleş’e veriyorduk o da sanırım orada saklıyordu. Keleş herkesi orada ağırlıyormuş. Dosyanın ne kadar dolu olduğu görülüyor. Ama Kültür ve Medya A.Ş.’deki bu arkadaşlar, billboard, müteahhitlik, verilen rüşvetler tabi ki bunları iddia olarak söylüyoruz. Bu sebeple dosyayı küçümsemeye çalışıyorlar. Ancak dosyanın ne kadar dolu olduğu görülüyor. Bugün bir gazeteci arkadaşım, muhalif medyada bir akıl tutulması olduğunu söyledi.

Gazeteci Cem Küçük’ten çok konuşulacak rüşvet iddiası! Parke taşının altında 2 milyon dolar

'DELİ SAÇMASI ÖZGÜVEN'

Onlardaki deli saçması özgüveni hala anlayamıyorum. Dosya okumadıkları ya da kastı çarpıttıkları için yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Hepsinin elinde MASAKraporu var. Bu dava hiçbir şekilde yayın yasağı olan bir dava değil. MASAK raporu ve açık tanık ifadelerini görmüyorlar. “

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Sıkça Sorulan Sorular

FATİH KELEŞ KİMDİR?
1970'de Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sürmene'de, liseyi İstanbul'da okudu. Halen Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. İş yaşamına 1988'de bir sanayi kuruluşunda başladı. 2007'de, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içinde mermer alanında faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlük görevini üstlendi. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010'dan bu yana İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor. İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun üyesidir. Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Keleş, 25 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor
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