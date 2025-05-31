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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazeteci Yarkadaş: Kılıçdaroğlu aleyhine atılan tweet ücreti 50 bin TL’ye kadar çıkıyor!

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "sistematik bir saldırı" karşısında sessiz kaldığını ve hatta yanlış bilgiler yaydığını iddia etti…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 23:12

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine atılan tweet'lerin 20 bin TL'ye mal olduğunu, eğer tweet'in içeriği daha sert olacaksa bu ücretin 50 bin TL'ye kadar çıkabildiği iddialarını paylaştı.

Gazeteci Yarkadaş: Kılıçdaroğlu aleyhine atılan tweet ücreti 50 bin TL’ye kadar çıkıyor!

Yarkadaş, bu durum karşısında CHP Genel Merkezi'ni eleştirdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1928903565554204733

“50 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR”

Gazeteci Barış Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu sistematik bir saldırı altında. Tweet 20 bin TL’ye atılıyor. Tweet sert olacaksa 50 bin TL’ye çıkıyor. CHP Genel Merkezi kafasını kuma soktu. Genel Merkez gazetecilere yalan bilgi üfürmekle meşgul” dedi.

Yarkadaş, “Kemal Bey’e saldırılara karşı Genel Merkez tepki göstermeliydi. Parayla tweet atanlara hangi bütçeyle ödeme yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş ayrıca, "Bazı köşe yazarlarını bazı gazeteleri okuduğumda utanıyorum" dedi.

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