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Gazeteci yazar Nuray Başaran'dan TGRT Haber'de çarpıcı açıklamalar! 'Bu bir milli güvenlik sorunu'

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok firma ve markayı boykot çağrısında bulunmuştu. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci yazar Nuray Başaran Özel'e çok sert eleştirilerde bulundu. Siyasette uzun zamandır kutuplaşmanın hakim olduğunu belirten Başaran "Bu durum devam ettirilirse en basit anlamda bir milli güvenlik sorunu olduğunu düşünürüm" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 00:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan boykot çağrılarının yankıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Ayrıca 2 Nisan günü ülke genelinde bir tüketim boykotu düzenlenmesi çağrısında bulundu. Özgür Özel’in açıklamaları, özellikle iş dünyası ve siyasi çevrelerden büyük tepki topladı.

Gazeteci yazar Nuray Başaran'dan TGRT Haber'de çarpıcı açıklamalar! 'Bu bir milli güvenlik sorunu'

'KUTUPLAŞMIŞ BİR TOPLUM İNŞA ETTİK'

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci yazar Nuray Başaran, CHP yönetimine ve Özgür Özel'e çok sert eleştirilerde bulundu. Siyasette uzun zamandır kutuplaşmanın hakim olduğunu belirten Başaran şunları söyledi: "Boykotu konuşurken boykot edilmekten de korkuyoruz. Şunu diyoruz ‘Boykot’ anayasal bir haktır. Yorumu ben seyircilerimize bırakıyorum. Uzun zamandır kutuplaşmış bir toplum inşa ettik. 2002’de AK Parti 3 Y ile iktidara gelmişti: Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk. CHP’ye açılan hukuki davayı siyasallaştırmasıyla birlikte açtığı kapıdan yüz binlerce insan sokağa çıktı. Bunlara itiraz etti. Fakat işin garip tarafı yüzde 60 yerel yönetimlerin iktidarı olan muhalefette de aynı şeyleri görüyoruz. yolsuzluk var mı var.

Gazeteci yazar Nuray Başaran'dan TGRT Haber'de çarpıcı açıklamalar! 'Bu bir milli güvenlik sorunu'

'KURULTAY ŞAİBELİ'

Cumhurbaşkanı aday adayı olan ve en büyük belediyenin başkanı yolsuzluk soruşturmasıyla şu anda tutuklandı. Terör soruşturmasını konuşmuyorum bile. İkincisi ana muhalefetin 1.5 yıl önce yapılan kurultayı yolsuzluk ve farklı sebeplerden dolayı şaibeli.

'FAŞİZAN BİR BASKI'

Ana muhalefet liderinin yaptığı faşizan bir baskıdır. Muhalefet de kendi yandaşını koruyor. .halkın ümidi olamıyorsak burada ciddi sorun var demektir. Mesela bu boykot bir ahlak üzerinden çağrı şeklinde yapılmıyor. İkincisi siz pahalı satıyorsunuz diye de yapılmıyor. Tamamen ideolojik ve açılan hukuk davalarının siyasallaştırılmış motivasyonu üzerinden ve halkın içinde bulunduğu atmosferi, psikolojik durumu kullanarak ekonomiyi durdurun diyorsunuz. Bu çok yanlış. Yani bu durum devam ettirilirse en basit anlamda bir milli güvenlik sorunu olduğunu düşünürüm. "


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