Genel af ve kısmi af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısında şart olmadığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nevruz'da görüntülü çağrının olmayacağını söyledi. Genel af söylentileriyle ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Gündemde af söz konusu değil" diyerek son noktayı koydu. Ayrıca Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden sahte diploma soruşturmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına verdiği iftar programında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan süreçle ilgili mesajlar veren Bakan Tunç, gazetecilerin "İmralı'dan Nevruz mesajı gelir mi?" sorusunu da cevapladı. PKK elebaşı Öcalan'ın mektup gönderebileceğini dile getiren Tunç, canlı bağlantının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi. İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan soruşturmaya ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Soruşturmalar üzerinden mağduriyet algısı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

YENİ AF DÜZENLEMESİ Mİ GELİYOR?

Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Biz 'mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler' yapıyoruz. Mesela hasta hükümlüler; "Cezaevinde ölmesin hükümlü" diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Covid izniyle ilgili bir çalışma 'olabilir' dedik. Af mı geliyor? şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular.

"GÜNDEMDE AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.

iMRALI'NIN ÇAĞRISI...

"(İmralı'dan yapılan çağrı) Çağrıda ateşkes olmadığı halde ateşkes sözüne karşı Milli Savunma Bakanımızın 'bunu kabul edemeyiz' şeklindeki cümleleri de söz konusu. Buradaki hedefimiz ülkemizi terörden kurtarmak. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar verdik, şehitler verdik, maddi kayıplarımız oldu. Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplandı. Şimdi bu hançeri çıkardığımız zaman tabii bu yaranın iyileşmesi, o çıkarılan yerdeki iyileşmeyi sağlayacak gereklilikler ne olabilir? Onlar bu çağrının sonuç verip vermediğine bağlı hususlar. Bundan sonraki adımlar ne olabilir? şekilde şimdiden bir tartışma doğru değil. Bu sürecin akamete uğramaması lazım, bu hepimiz için önemli.

EKREM İMAMOĞLU'NUN DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik konuşmaları çok çirkin ifadeler. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına yönelik bir Belediye Başkanının o şekilde ifadeler kullanması gerçekten CHP adına da kendisi adına da bir talihsizlik. Sürekli kendisine karşı bir yargı tacizi varmış algısı oluşturmaya çalışıyor. Yargılandığı konular belli. Birisi Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylediği ifade. İstinafta devam eden bir süreç. "İstinaf niye karar vermiyor? Bir an önce karar versin." İstinaf ne zaman karar vereceğini sana sormayacak. Hem tarafsız ve bağımsız yargı diyorsun hem de 'benim hakkımda kararı çabuk ver' diyorsun.

Diğeri Ordu Valisine söylediği kelime. Buradan biz söyleyemiyoruz. Ama o söylüyor. Yargıtay'da o davadan ceza almıştı. Para cezasına çevrildi.

En son Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili sözleri üzerine açılan dava bir de diplomayla ilgili dava var. Diploma ile ilgili de kimin şikayetçi olduğu ortada. Yargının yürüttüğü soruşturmaları hedef alarak, yargı mensuplarına yönelik tehditkar ifadeler, yakışıksız kelimeler kullanırsanız bu olmaz. Bunu milletimiz de tasvip etmez.

"SORUŞTURMALAR ÜZERİNDEN BİR MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTURUYORLAR"

Sizin savunmanız var, itiraz mekanizmaları var, kararların verildiği anda başvuracağınız başka yollar var. Burada özellikle yargının yürüttüğü soruşturmalar üzerinden bir mağduriyet algısı oluşturup, 'beni engellemek istiyorlar' gibi bir durumun içerisine giriyor. Hep birlikte görüyoruz; o aday adaylığı toplantılarındaki kullandığı ifadeler kabul edilebilir ifadeler değil"