GÖKBEY envantere giriyor! Bakanlar Ali Yerlikaya, Yılmaz Tunç ve Mehmet Fatih Kacır'dan TGRT Haber'e özel açıklamalar

29 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:42

TUSAŞ tarafından geliştirilen çok amaçlı yerli ve milli helikopter GÖKBEY, bugün jandarmanın envanterine giriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TGRT Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Teröristler Türkiye'ye nasıl geldi? Bakan Yerlikaya açıkladı

TUSAŞ saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Teröristler Türkiye'ye nasıl geldi? Bakan Yerlikaya açıkladı

TUSAŞ tarafından geliştirilen çok amaçlı milli helikopter T625 GÖKBEY, bugün Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine dâhil ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı teslim töreniyle göreve başlayacak olan GÖKBEY, Türk güvenlik güçlerinin hafif genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılayacak. ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerini alacak olan GÖKBEY, 12 yolcu kapasitesi, saatte 306 km azami hız ve 5+ saat havada kalış süresi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Teslim töreni öncesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TGRT Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu.

"YERLİ VE MİLLİ OLMA DURUŞU MEYVELERİNİ VERİYOR"

"TUSAŞ tarafından üretilen GÖKBEY helikopterimiz artık bugün inşallah teslim edilecek" diyen Bakan Yerlikaya, "Toplam envanterimize 20 helikopter gelecek. TUSAŞ ailesine çok teşekkür ediyor. Çok büyük emekleri var. Yerli ve milli olma duruşu meyvelerini veriyor. 2003'ün başında olan yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 83'e yükseldi. Bu daha da ileri gidecek. Daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN İMZASI VAR BU HELİKOPTERDE"

Çok anlamlı bir tören için TUSAŞ'ta bulunduklarını belirten Bakan Tunç, "GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslimi için buradayız. Şehitlerimizin imzası var bu helikopterde. Onların ürettiği yerli ve milli helikopterimiz envantere katılmış olacak. Rabbim onların emanetine sahip çıkabilmesi nasip eylesin" diye konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLELERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

Milli teknoloji hamlesinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyleyen Bakan Kacır, "Gerçekleştirilen her bir proje aslında Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Milli teknoloji hamlelerini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.