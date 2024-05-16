Gültan Kışanak 7,5 yıl sonra tahliye edildi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 21:39 - Güncelleme : 16 May 2024 21:41
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Kobani davasında verilen tahliye kararı sonrası 7.5 yıl sonra cezaevinde çıktı.
6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları nedeniyle eski HDP Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında bugün duruşmada karar açıklandı.
10 yıl önceki Kobani olaylarına ilişkin yargılanan sanıklara ağır cezalar veren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'a toplam 42 yıl, Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
7.5 YIL SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKTI
2016 yılında Diyarbakır’a dönerken uçakta gözaltına alınan ve tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, kararın ardından yazılan müzekkere sonucu 7.5 yıl sonra cezaevinden çıktı.
Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilen Kışanak'ı partililer karşıladı.
Kaynak: TGRT Haber