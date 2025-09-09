Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! 'Kıskanmayın sizin de olur'

2 Eylül'de alınan kararla Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak yerine CHP İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin getirildi. Görevi kabul eden Tekin, dün CHP İstanbul İl binasına gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı binaya girmeyi başaran Tekin makam odasına girmeyi başaramadı. Yaşanan olayların ardından CHP'nin il başkanlığı binası değiştirildi. Bahçelievler'deki ilçe başkanlığı yeni il başkanlığı oldu.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Olayların ardından tv100'de programa katılan Tekin, mal varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11 şirketi ve 300'den fazla dairesi olduğu iddiaları hakkında konuşan Tekin, ""Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla." ifadelerini kullandı.