TGRT Haber
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! 'Kıskanmayın sizin de olur'

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, yaptığı mal varlığı açıklamasıyla gündeme oturdu. Canlı yayında mal varlığını açıklayan Tekin, "Kıskanmayın bir gün sizin de olur" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! 'Kıskanmayın sizin de olur'
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 08:59

2 Eylül'de alınan kararla ve ekibi görevden alınarak yerine olarak getirildi. Görevi kabul eden Tekin, dün CHP İstanbul İl binasına gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı binaya girmeyi başaran Tekin makam odasına girmeyi başaramadı. Yaşanan olayların ardından CHP'nin il başkanlığı binası değiştirildi. Bahçelievler'deki ilçe başkanlığı yeni il başkanlığı oldu.

Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! 'Kıskanmayın sizin de olur'

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Olayların ardından tv100'de programa katılan Tekin, mal varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11 şirketi ve 300'den fazla dairesi olduğu iddiaları hakkında konuşan Tekin, ""Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! 'Kıskanmayın sizin de olur'

TGRT Haber
