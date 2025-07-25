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 | Baran Aksoy

Hakan Fidan'ın IDEF'teki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti. Fidan ziyareti sırasında yerli imkanlarla geliştiren çok sayıda silahı inceledi. Fidan'ın bir keskin nişancı tüfeğinin kurma kolunu çekip, tetik kuvvetini kontrol ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:27

IDEF 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarından ’ın IDEF 2025’te tanıttığı yeni ürünler, fuarın en çok dikkat çekenleri arasında yer aldı.

Hakan Fidan'ın IDEF'teki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025), uzun menzilli hipersonik balistik füze sisteminden ilk yerli hücumbot modeline kadar birçok yenilikçi ürün, katılımcıların yoğun ilgisini topladı.

Hakan Fidan'ın IDEF'teki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

HAKAN FİDAN DA ORADAYDI

Dışişleri Bakanı , 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), , ROKETSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TAIS gibi hava ve deniz savunma çözümleri sunan kurum ve şirketleri ziyaret etti. Fuar sırasında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda), Bakan Fidan’a hediye takdim etti.

Hakan Fidan'ın IDEF'teki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

BAKAN FİDAN'IN VİDEOSU VİRAL OLDU

Fidan ziyareti sırasında yerli imkanlarla geliştiren çok sayıda silahı inceledi. Fidan'ın bir keskin nişancı tüfeğinin kurma kolunu çekip, tetik kuvvetini kontrol ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Hakan Fidan'ın IDEF'teki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

BAKAN FİDAN'A ÖVGÜ YAĞMURU

Videonun kısa süre içinde sosyal medyada viral olmasının ardından birçok kişi Bakan Fidan'a övgüler yağdırdı.

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ETİKETLER
#hakan fidan
#Roketsan
#savunma sanayi
#aselsan
#hipersonik füze
#Idef 2025
#Politika
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