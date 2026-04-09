Hakkari'de Gelecek Partisi'nden toplu istifa! 35 kişi AK Parti'ye geçti

Gelecek Partisi'nin Hakkari Yüksekova teşkilatından 35 kişi istifa etti. İlçe Başkanı'nın da aralarında bulunduğu üyeler AK Parti'ye katıldı.

Hakkari'de Gelecek Partisi'nden toplu istifa! 35 kişi AK Parti'ye geçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 20:02

'nin ilçesinde İlçe Başkanı Ecevit Anuş'un da aralarında bulunduğu 35 kişi istifa ederek 'ye katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Hakkari'de Gelecek Partisi'nden toplu istifa! 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş'un da aralarında bulunduğu 35 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş, Gelecek Partisi Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin ve bazı belediye encümenleri AK Parti'ye geçti.
Gelecek Partisi Büyükçiftlik belde teşkilatından aileleriyle birlikte toplam 390 kişi AK Parti saflarına katıldı.
AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.
Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Yüksekova İlçe Meclis Danışma Toplantısı'nın ardından Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Gelecek Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri takıldı. Gelecek Partisi Büyükçiftlik belde teşkilatından, aileleriyle birlikte toplam 390 kişinin AK Parti saflarına katıldığı bildirildi.

Hakkari'de Gelecek Partisi'nden toplu istifa! 35 kişi AK Parti'ye geçti

AK PARTİ İL BAŞKANI: AİLEMİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR

AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takarak, "AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de Gelecek Partisi'nden toplu istifa! 35 kişi AK Parti'ye geçti

AK Parti bünyesine katılan önemli isimler arasında şunlar yer alıyor:

Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş, Gelecek Partisi Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin, Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın, Ayhan Kayhan, Veli Caner, Ziya Kayhan, Ferzende Örnek, M. Emin Kayhan, Behri Örnek, İrfan Kayhan, Kadir Yaşar, Çetin Genç, Fesih Demir, Emrullah Yalçın, Sercan Anuş, M. Salih Anuş, Fatih Genç, Alaattin Genç, Vefa Caner, Naif Caner, Mesut Caner, Nurettin Caner, Tahir Caner, Tekin Yalçın, Sinan Örnek, Hadi Bilin, Tekin Kayhan, Nurullah Genç, Muhammed Kayhan, Yusuf Anuş, M. Selim Kayhan, Rojhat Kayhan ve Kamuran Kayhan.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ateşkes açıklaması: İsrail sabote ediyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marulları hayvanlara yedirip 'Siz pahalı yiyorsunuz' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi
