Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesine Türkiye'den sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesi hakkında yazılı açıklamada bulundu.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir."

https://x.com/TC_Disisleri/status/1945848891485598082